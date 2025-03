Ilnapolista.it - Spinazzola: «Quello che esce fuori da questa partita è che dobbiamo far gol»

a Dazn:Cosa non ha funzionato:«Loro ripartivano con molti uomini, facevano tanta superiorità dalla parte opposto. Ci hanno meso un po’ in difficoltà nei cambi gioco. Nel primo tempo ci hanno imbucato veramente bene solo una volta. Poi abbiamo difeso bene. Il secondo tempo. Io arrivato sempre un pochino in ritardo perché c’era l’inserimento che dovevo seguire. Però il primo tempo è stato buono, potevamo fare due, tre gol anche da palla inattiva.migliorare, buttare dentro le poche o le tante occasioni che creiamo. un gol lofare»Mezzogiorno orario indigesto? Punti in comune con il Como?«Sono due partite differente, con il Como non eravamo entrati nel secondo tempo. Oggiequilibrata dove tranne negli ultimi minuti, però abbiamo gestito bene. Si, l’orario.