Spinazzola dopo il pari di Venezia | Serve più concretezza le occasioni non mancano

ildi: “più, lenon”">– Leonardoha analizzato il pareggio del Napoli contro ilai microfoni di DAZN, evidenziando le difficoltà in fase difensiva e la necessità di essere più cinici sotto porta.“Loro ripartivano con tanti uomini e creavano superiorità sul lato opposto, mettendoci in difficoltà. Nel primo tempo ci hanno imbucato bene solo una volta, abbiamo difeso bene, ma io arrivavo sempre un po’ in ritardo perché dovevo coprire un inserimento davanti a me. Abbiamo fatto un buon primo tempo, potevamo segnare 2-3 gol anche da palla inattiva, dobbiamo migliorare in questo. Se sblocchi la partita, cambia tutto”, ha spiegato il terzino azzurro.Sul tema dell’orario di gioco,ha riconosciuto le difficoltà ma senza cercare alibi: “Giocare a quest’ora è diverso rispetto alle 18 o alle 20.