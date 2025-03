Movieplayer.it - Spider-Noir, la serie con Nicolas Cage protagonista potrebbe avere due stili d'uscita differenti

Leggi su Movieplayer.it

Lasudovrebbe uscire quest'anno su Amazon e dovrebbe apportare una grande innovazione uscendo in due, per portarci negli anni Trenta L'imminente interpretazione dinei panni di uno-Man in stileè appena diventata più intrigante grazie alla notizia che Amazonpuntare sull'estetica d'epoca. Infatti, secondo l'attore Lukas Haas, l'attesissimadegli Amazon MGM Studiosessere distribuita sia a colori che nel classico bianco e nero. Questo approcciostico si integrerebbe perfettamente con l'ambientazione anni '30 dellae con l'ispirazione ai film, offrendo agli spettatori molteplici modi per sperimentare l'interpretazione unica didel personaggio Marvel. Il potenziale formato a doppiaè un uso entusiasmante della tecnologia di streaming per migliorare la .