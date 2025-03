Oasport.it - Speed skating, Francesca Lollobrigida chiude in bellezza un Mondiale da sogno con il bronzo nella mass start

Sicon un’altra medaglia per l’Italia la rassegna iridata di: ad Hamar, in Norvegia, sul ghiaccio dell’Olympic Hall,, dopo aver trionfato nei 5000 metri, conquista il, gara che fa calare il sipario sui Mondiali 2025 su singole distanze.In una gara oltremodo tattica, con alcuni cambi di ritmo portati soltanto da atlete di seconda fascia in vista degli sprint intermedi, la grande attesa è tutta per la volata finale, con le big che si nascondonopancia del gruppo senza mai prendere l’iniziativa in prima persona.Gli indugi vengono definitivamente rotti a due giri dal termine, conche per un attimo resta intruppatapancia del gruppo e deve inseguire, soprattutto dovendo impostare una traiettoria esterna: scappano via la neerlandese Marijke Groenewoud e la canadese Ivanie Blondin, ma l’azzurra è terza.