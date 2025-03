Cityrumors.it - Spaventoso incendio in una discoteca, il bilancio è terribile: oltre 50 morti

Leggi su Cityrumors.it

La causa di tutto pare siano stati i fuochi d’artificio che sono stati usati durante un concerto di un gruppo all’interno del localeUnincidente che ha lasciato tutto a bocca aperta e col fiato sospeso. Più arrivano le notizie tragiche e più non fa che salire ildrammatico deie dei feriti all’interno delladove c’è stato un tremendoche ha fatto tantissime vittime.in una, il50(Ansa Foto) Cityrumors.itIlè salito di ora in ora e per il momento si contano 59 vittime del disastrosoche la notte scorsa ha distrutto la‘Pulse’ di Kocani, nell’est della Macedonia del Nord. Ma ilpotrebbe essere ancora più elevato, anche perché ci sono tantissimi feriti e alcuni davvero gravi.