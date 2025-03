Sport.quotidiano.net - Spal, in porta non c’è mai pace. Da anni si ruota senza soluzioni

Marco Meneghetti è legato alladall’estate 2019, ma finora ha collezionato un solo gettone. Nell’ultima giornata dello scorso campionato a Olbia. Ha iniziato questa stagione da terzo portiere e si ritroverà tra i pali nel momento decisivo del torneo. Tradizionalmente nella batteria dei portieri vige una gerarchia piuttosto rigida, ma nell’ultimo decennio a Ferrara le seconde linee hanno spesso e volentieri trovato grande spazio. Dalla stagione 2016-17 a quella in corso infatti soltanto nel campionato 2020-21 sono stati utilizzati solo due portieri (Etrit Berisha e Demba Thiam). In tutti gli altri tornei sono scesi in campo tre o anche quattro estremi difensori. Nel già citato campionato 2016-17 gli infortuni e le convocazioni in Nazionale Under 21 di Alex Meret lasciarono ampio spazio ai vari Paolo Branduani e Gabriele Marchegiani, e nell’ultima gara ci fu spazio anche per Giacomo Poluzzi.