Sos tranquillità sociale. Arrivano i Daspo urbani

Inasprimento delle sanzioni, tutela dei luoghi pubblici e della. Il Consiglio municipale ha varato il nuovo regolamento di polizia urbana che indica "le norme e i comportamenti per la civile convivenza, garantendo la libertà di ciascuno nel rispetto di quella di tutti". Si punta a "evitare danni o pregiudizi alle persone o alle cose, tutelare la, garantire la fruibilità e il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, favorire e promuovere la qualità della vita". Il sindaco Alice Zelaschi (nella foto) spiega la necessità di adeguare "il nostro vecchio regolamento alle nuove disposizioni regionali e armonizzarlo con quello di Godiasco, visto che la località di Salice Terme si sviluppa a cavallo tra i due comuni. Le nostre due Amministrazioni hanno lavorato insieme per varare un documento simile, fatta eccezione per dettagli marginali".