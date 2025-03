Dilei.it - Sos ragadi sulle mani, le migliori creme riparatrici ed efficaci da usare subito

Ledellesono delle piccole lesioni cutanee che compaiono come dei veri e propri tagli dolorosi sulla superficie della pelle. Queste piccole fissurazioni sono spesso provocate da fattori esterni come il freddo intenso, il vento e l’umidità ridotta, ma anche l’utilizzo di detergenti aggressivi e poco rispettosi del film idrolipidico della pelle può predisporre a questa situazione. Leprovocano non solo disagio, ma possono interferire con le attività quotidiane o lavorative e, se non trattate, possono portare anche a infezioni localizzate. Fortunatamente, esistono prodotti salute especifiche per riparare e proteggere la pelle delle, favorendone la guarigione e prevenendo nuove lesioni.Prodotti per ledelle: come sceglierli e quali sostanzePer scegliere le giusteper combattere e prevenire ledelleè necessario selezionare il giusto mix di attivi e sostanze funzionali per idratare, lenire e favorire il ripristino della normale barriera cutanea danneggiata.