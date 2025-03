Ilfattoquotidiano.it - Sopravvive 95 giorni alla deriva nell’Oceano Pacifico bevendo acqua piovana e mangiando pesce e insetti: saltato pescatore peruviano 61enne

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

95. Unè sopravvissuto da solo, raccogliendoe nutrendosi delche riusciva a pescare ma anche di alcuni. Máximo Napa Castro, 61 anni, è partito dcittà di Pisco, in Perù, lo scorso 7 dicembre, a bordo della sua barca. Durante la navigazione, il motore dell’imbarcazione si è guastato e ilha provato are con ogni mezzo. La notizia la dà l’emittente peruviana RPP Noticias.Il 12 marzo scorso, Napa Castro è stato avvistato da una nave mercantile panamense, a circa 700 miglia nautiche (circa 1.300 chilometri) a nord-est delle Isole Galápagos: tratto in salvo, è stato trasferito su una nave della marina ecuadoriana e portato a Guayaquil, in Ecuador, dove ha ricevuto cure mediche.L'articolo95proviene da Il Fatto Quotidiano.