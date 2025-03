Sopralluoghi e riaperture dopo 48 ore di allerta Ma non mancano le criticità

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Nuovo aggiornamento dalla prefettura sugli eventi alluvionali del 14 e 15 marzo in provincia di FirenzePer quanto concerne le condizioni meteorologiche, la perturbazione ha abbandonato la Regione Toscana: in particolare, nel periodo notturno si sono registrate residue precipitazioni sparse sul territorio metropolitano di Firenze ed il nuovo bollettino meteo prevede“gialla” per rischio idrogeologico fino le 23,59 del 16 marzo e dal 17 ritorno alla normalità con colore “verde” su tutto il territorio provinciale. Borgo San LorenzoPermangono 12 persone evacuate e alloggiate in albergo; risultano isolate 15 persone, di cui una signora ultraottantenne, in località Striano. È in corso un sopralluogo congiunto da parte deo Forestali e vigili del fuoco per valutarne l’evacuazione anche tramite l’elicottero in casodi impossibilità di altre modalità di trasferimento; permane la chiusura della linea ferroviaria;Barberino di MugelloRisultano 30 persone isolate, di cui 3 presso il Monastero del silenzio e 27 in localitò Bovecchio, comunque assistite con la fornitura di generi di prima necessità;Campi Bisenziodel Fosso Macinante: è stato svolto un sopralluogo dai tecnici del Consorzio di Bonifica e del Comune: sebbene i livelli d’acqua siano in forte diminuzione, il consorzio ha attivato interventi di messa in sicurezza in somma urgenza.