Lanazione.it - Soldi per l’emergenza maltempo. Oltre undici milioni da ripartire. Tutti gli interventi nello Spezzino

Leggi su Lanazione.it

È stata inviata a Roma, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento nazionale della Protezione civile la proposta, firmata dall’assessore regionale e commissario delegato Giacomo Raul Giampedrone, per il riparto di11di euro tra l’area metropolitana genovese e loper superarelegata agli eventi accaduti tra il 24 ottobre e il 5 novembre 2023. Dopo un primo stanziamento di risorse regionali per 1,5di euro a supporto degli enti locali per far fronte alle maggiori criticità, il 13 novembre 2023 la Regione aveva presentato al Governo la richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza, ottenendo il via libera l’11 marzo 2024 con uno stanziamento di un milione e 350mila euro per coprire somme urgenze e prime emergenze. La proposta inviata dalla Regione destina queste ulteriori risorse alla realizzazione di 34strutturali urgenti per 7e 408mila euro complessivi,che per completare la copertura economica delle prime emergenze e somme urgenze.