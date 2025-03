Oasport.it - Snowboard: la Germania fa doppietta nel PSL team di Winterberg. Sul podio Bormolini/Caffont

Festa tedesca nell’ultima gara della Coppa del Mondo diparallelo in quel di. Nella mattinata italiana è andato in scena il PSLche ha visto i beniamini del pubblico centrare una bellissima.A vincere Elias Huber e Ramona Theresia Hofmeister che si impongono nella Big Final sui connazionali Stefan Baumeister e Cheyenne Loch.anche per l’Italia con Maurizioed Elisache hanno battuto nella Small Final i connazionali Aaron March ed Elisa Fava. Da settimana prossima l’ultimo appuntamento stagionale, i Mondiali in Engadina.