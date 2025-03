Snowboard | Bormolini Caffont terzi nel team parallel di Winterberg che chiude la Coppa del Mondo

Leggi su Sportface.it

L’Italiacon un podio nella stagione delladeldialpino. La prima coppia azzurra, formata da Maurizioed Elisa, ha vinto infatti la finale per il terzo posto a tinte tricolori con 21 centesimi di vantaggio su Italia 2, formata da Aaron March ed Elisa Fava. La vittoria è andata alla Germania, in una big final tutta teutonica: gradino più alto del podio per la coppia formata da Elias Huber e Ramona Theresia Hofmeister, trionfatori sui connazionali Stefan Baumeister e Cheyenne Loch.Eliminata ai quarti invece la terza formazione azzurra composta da Gabriel Messner e Jasmin Coratti, sconfitta in un altro derby italiano proprio da March e Fava. Sicosì una stagione da sogno in casa Italia per quanto riguarda loo, con il trionfo di Maurizionella classifica generale e in quella di gigante, il terzo posto di Daniele Bagozza nella generale e in quella di slalom, che hanno fruttato complessivamente 27 podi con dieci differenti atleti.