Skincare over 40 | perché è importante preservare il collagene

Sfatiamo un luogo comune: ilpresente nelle formule di trattamenti viso ha un peso molecolare troppo elevato per penetrare all’interno dell’epidermide e renderla più tonica. Di origine animale, marina (ovvero derivato dagli scarti dell’industria ittica) o, più raramente, vegetale, ilcome ingredientepuò agire solo a livello dello strato corneo, come agente filmogeno e idratante di superficie. Per stimolare la sintesi dinel derma servono, dunque, ben altri attivi come retinoidi, vitamina C e polifenoli, solo per citarne alcuni. La nuova sfida del settore cosmetico è, dunque, questa: trovare quel mix di ingredienti realmente efficace per ridefinire contorni e volumi del viso.