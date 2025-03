Siti gratuiti per suonare online con sequencer e strumenti musicali

Leggi su .com

Creare buona musica richiede grande talento, stuido ed oggi anche parecchi soldi visto che bisogna comprare tutta una serie di strumentazioni elettroniche. Grazie ad alcuniè possibilegratis e divertirsi con, drum machines, sintetizzatori e pianole di vario genere, alcune facili da usare anche per chi non è musicista, altri che richiedono più esperienza.Talisono dei divertenti passatempo per gli amanti di ogni genere musicale, possono essere anche utili ai musicisti professionisti che hanno bisogno di basi automatiche per accompagnare la loro musica.LEGGI ANCHE: Multitraccia di musicagratis, quasi professionaleTra i miglioriperci sono:1) Lo strumento più evoluto di questo genere è Audio Tool già citato nella lista deiper creare musica elettronica techno e housecone mixer virtuali.