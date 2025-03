Spazionapoli.it - Sisma Napoli, da Ancona striscione da pelle d’oca: avete visto? (FOTO)

Leggi su Spazionapoli.it

Campi Flegrei, non solo razzismo contro. Oggi spunta unodei tifosi dell’che fa da eco a quello proposto durante Venezia-Il terremoto che pochi giorni fa ha scossoha attirato l’attenzione di tutta Italia. Una scossa di magnitudo 4.4 con profondità 2 kilometri avvertita nella notte tra lo scorso 12 e 13 marzo non ha fatto chiudere occhio alla popolazione dei Campi Flegrei, che ormai da mesi è in costante allerta per il fenomeno del bradisismo. Immediate le richieste di aiuto da parte dei cittadini maggiormente colpiti, discreto il successivo tam-tam mediatico che ha portato a svariati messaggi di solidarietà. Tuttavia, come spesso accade, non sono mancati episodi di razzismo, ai quali è prontamente arrivata una risposta da alcune celebrità napoletane.