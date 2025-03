Thesocialpost.it - Siria, almeno 16 morti in esplosione a Latakia: soccorritori tra le macerie

Leggi su Thesocialpost.it

16 persone sono morte nell’di un edificio a, una città situata sulla costa occidentale della. L’incidente è avvenuto nel quartiere meridionale della città, come riportato dalla Protezione civilena e dall’agenzia di stampa statale Sana. Tra le vittime si contano cinque donne e cinque bambini, mentre il numero dei feriti è salito a 18. Secondo quanto riferito dalla Protezione civile, l’edificio residenziale è crollato a seguito di un’avvenuta in un negozio di ferramenta situato al piano inferiore. Le prime indagini e le testimonianze raccolte dai residenti suggeriscono che l’sia stata causata da residuati bellici. I soccorsi sono al lavoro tra leper cercare di recuperare eventuali sopravvissuti.L'articolo16intra leproviene da The Social Post.