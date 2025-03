Lapresse.it - Siria, almeno 16 morti in esplosione a Latakia: i soccorsi tra le macerie

Leggi su Lapresse.it

16 persone hanno perso la vita nell’di un edificio in, nel quartiere sud della città disulla costa occidentale del Paese. Lo riferisce la Protezione civilena, come riporta l’agenzia di stampa statale Sana. Tra le vittime ci sono cinque donne e cinque bambini, mentre il numero dei feriti accertato è salito a 18. La Protezione Civile ha riferito che l’edificio residenziale è crollato a seguito di un’avvenuta sabato sera in un negozio di ferramenta sotto l’edificio. L’è stata causata da residuati bellici, secondo i primi rapporti e le testimonianze dei residenti. In questo video itra le