Agi.it - Silvia Salis si presenta: "Genova ha voglia di cambiare"

AGI - "Voglio scusarmi con chi non è riuscito a entrare questa mattina ed è tornato a casa perché non c'era posto: ma tutte queste persone qui oggi vogliono dire che la città hadi". Così, candidata sindaca per la coalizione progressista a, commentando la sala Grecale strapiena stamane ai Magazzini del Cotone del Porto antico, teatro dell'avvio ufficiale della sua campagna elettorale. Lo spazio ha 750 posti a sedere, ma c'è chi ha scelto comunque di entrare, rimanendo in piedi, fino ad arrivare ad almeno mille persone. In prima fila esponenti di tutte le forze politiche che sostengono la coalizione: dal PD al Movimento 5 Stelle, da Avs a Italia Viva, Azione, i Riformisti. Un lunghissimo applauso ha accolto la candidata, introdotta prima dalle note del rapper Marracash con il brano "Gli sbandati hanno perso", tratto dall'ultimo album, poi "Le elezioni" di Giorgio Gaber ha accompagnato il video emozionale di tre minuti con immagini die dinei quartieri della città, tra vita quotidiana e incontri.