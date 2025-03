Lanazione.it - Sigaraie e filandine. Una rotatoria dedicata alle storiche lavoratrici

"Qui sono passate migliaia di donne che attraverso il lavoro hanno ottenuto la propria indipendenza. Qui è passata la storia dell’emancipazione femminile". Con queste parole la professoressa Simonetta Simonetti ha commentato entusiasta l’intitolazione dellafuori Porta Sant’Anna, da ieri ufficialmentelucchesi“. Un luogo non casuale dato che, proprio quella, era la via di accesso al centro storico per le operaie che quotidianamente raggiungevano la Manifattura Tabacchi, dove entravano trafelate al suono della sirena ‘la boccalona’ per poi trascorrere ore e ore chine al banco a realizzare con le loro piccole mani i sigari. "Grazie a questo lavoro abbiamo sostentato la nostra famiglia e ottenuto la nostra indipendenza – hanno raccontato Paola Orsi e Annamaria Fanucchi, appartenenti all’ultima generazione di-.