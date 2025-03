Trevisotoday.it - Si schianta a 17 anni con l'auto della madre: «Le colpe dei figli non ricadano sui genitori»

Leggi su Trevisotoday.it

Presi di mira sui social idel ragazzo di 17che, venerdì sera, aveva preso di nascosto la Fiat Pandaandando arsi in un fosso lungo via Pastrengo a Colle Umberto. L'incidente aveva fatto in poche ore il giro del paese, con diversi utenti che in Rete si erano.