Ilnapolista.it - Si parla più di Conte o di Osimhen alla Juventus? Oggi vince Victor (è di nuova sulla Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

Sipiù dio di(è di)La domanda sorge spontanea.dello Sport che ribadisce il sogno di Giuntoli di portare il nigeriano del Napoli a Torino. Quel che lanon scrive è che è tutto da vedere che tra qualche settimana l’area tecnica sarà diretta da Cristiano Giuntoli: alle porte potrebbe esserci un brusco e pesante ridimensionamento del direttore sportivo che ha messo la firma su una delle campagne acquisti più fallimentari del club bianconero.Intantolascrive cheresta il candidato numero uno per l’attacco juventino del prossimo anno, dimenticando che ha una clausola di 75 milioni valida per solo per l’estero. Scrive la Gazza:Un prestito bis di Randal (Kolo Muani, ndr) dipenderà dvolontà del Psg e anche dal finale di stagione del connazionale di Mbappé.