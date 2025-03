Ilrestodelcarlino.it - Si formano a Bagno nuovi operatori termali

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Come diventare professionista del benessere? L’offerta per conseguire il titolo per quella figura professionale la propone, assieme a Tre Terme, il Comunedi Romagna, dove si trova l’unica stazione termale del comprensorio cesenate, che informa i cittadini che è stato promosso un corso per operatore termale. "Siamo lieti di promuovere un’importante opportunità, per tutti coloro che desiderano specializzarsi nel settore del benessere termale- esordisce l’amministrazione comunale-. Il corso per operatore termale, organizzato in collaborazione con Tre Terme S.r.l. di(ne fanno parte Thermae Santa Agnese, Roseo Euroterme Wellness Resort, Para.Mount Immobiliare, ndr.), permetterà di acquisire competenze per accogliere i clienti, illustrare cure e servizie somministrare trattamenti su prescrizione medica".