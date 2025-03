Ilrestodelcarlino.it - Si è spento a 80 anni il ’supervolontario’ Gino Zanni. L’on. Rossi: "La comunità perde un uomo generoso"

Commozione a Casalgrande per la morte di Virginio. Aveva 80. L’amministrazione comunale e il sindaco Giuseppe Daviddi esprimono profondo cordoglio per la morte Z. "Una persona – dicono dal Comune – che ha dedicato con impegno e passione tanto del suo tempo alla manutenzione e al decoro del nostro territorio. Il suo prezioso contributo come volontario resterà sempre nella memoria di tutta lae la sua assenza lascia un vuoto incolmabile". Nel 2022 era stato premiato dall’amministrazione nell’ambito del progetto ‘Costruiamo gentilezza’. Perorevole del Pd Andrea(ex sindaco) la perdita "dirappresenta un grande vuoto per ladi Casalgrande. La sua dedizione e il suo impegno verso il bene comune hanno lasciato un’impronta indelebile. La sua generosità e altruismo si sono manifestati non solo nel suo lavoro come operaio dipendente del Comune, ma anche nel suo costante volontariato in ambito politico e sociale.