Si è sentito bene – Mascherano suggerisce che Messi potrebbe essere tornato in azione MLS

Sito inglese:Javierha confermato che Lionelera uscito incolume dalla partita della Coppa Coppa CONCACAF dell’Inter Miami e poteva affrontare l’Atlanta United in MLS.L’argentino non aveva giocato in tre partite consecutive in tutte le competizioni, ma ha segnato il suo ritorno in Giamaica per aiutare Miami a battere Cavalier giovedì e progredire ai quarti di finale.Gli aironi sono imbattuti in MLS in questa stagione nonostante abbia inviato un giocatore in ciascuna delle loro tre partite finora, vincendo le ultime due contro Houston Dynamo e Charlotte FC senzanella squadra.Si siedono al secondo posto nella Eastern Conference in prima classifica eha avuto un aggiornamento positivo sul loro uomo stellare.“Sapevamo che Leo non stava giocando per le ultime tre o quattro partite, ovviamente, volevamo che giocasse, ma abbiamo dovuto trovare il momento giusto per mandarlo in campo”, ha detto