Romatoday.it - Si barrica in casa con due donne, intervengono i poliziotti. Parte uno sparo e un agente rimane ferito

Leggi su Romatoday.it

Un poliziottoa una gamba, con una tibia fratturata, duein stato di choc e un uomo - in stato di alterazione per aver assunto del crack - arrestato. È il bilancio della serata ad alta tensione vissuta nella zona di Isola Sacra a Fiumicino. Qui un uomo di 44 anni si èto in.