Si avvicina l’attesa inaugurazione del più grande museo egizio al mondo

Nel cuore del deserto egiziano, a pochi passi dalle millenarie piramidi di Giza, sta per aprire le sue porte un colosso museale senza precedenti. Il Grand Egyptian Museum (GEM) del Cairo, la cuiè prevista per il 3 luglio 2025, rappresenta un’impresa titanica che ha richiesto quasi due decenni di gestazione, superando sfide politiche, economiche e logistiche che ne hanno più volte minacciato la realizzazione.Un’opera faraonica per numeri e ambizioneCon i suoi impressionanti 500.000 metri quadrati di superficie – che lo rendono significativamente più vasto del celebre Louvre parigino – il GEM si prepara a diventare il piùarcheologico mai realizzato dedicato a un’unica civiltà. Quest’opera architettonica monumentale, situata strategicamente a meno di due chilometri dalle piramidi, offrirà ai visitatori una prospettiva unica sulla storia dell’antico Egitto, con le ancestrali tombe dei faraoni che si stagliano maestose sullo sfondo.