Shaila mette un macigno su Lorenzo la sua confessione

Nei giorni successivi all’ultima rottura traSpolverato eGatta c’è stato un iniziale avvicinamento, ma poi le cose sono cambiate. Ultimamente nella casa del Grande Fratello è calato il gelo tra i due gieffini, in particolare da quando la ballerina ha perso la possibilità di diventare terza finalista e ha messo in dubbio il suo percorso nel reality.ha confidato alle amiche di avere delle nuove consapevolezze e di voler sre di correre dietro ae di fargli da crocerossina. Ieri pomeriggio la Gatta si è appartata con Chiara e Zeudi e ha rivelato che non sente più le stesse cose per Spolverato e che la loro relazione è finita definitivamente: “Non voglio tornare con uno come lui. Con lui non stiamo sulla stessa lunghezza d’onda. Quando una donna si stanca e si annoia è finita“.