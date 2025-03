Rompipallone.it - Sgarbo a Conte, l’Inter ringrazia: il nuovo acquisto è lui

Prestazione super in campo del giocatore contro il Napoli dell’ex nerazzurro Antonioperdutamente innamorata di lui: colpo a sorpresa sul mercatoC’era grandissima attesa per il weekend di campionato come uno dei più cruciali e fondamentali in vista del finale di stagione, per le emozioni e i colpi di scena che avrebbe riservato, e le aspettative non sono state deluse. Anche se con un verdetto che forse in pochi immaginavano. In un turno che avrebbe potuto essere decisamente favorevole, ha perso due punti importantissimi il Napoli, che non è andato al di là del pari per 0-0 in casa del Venezia.Si sapeva che per gli azzurri non sarebbe stata una gara semplice come poteva apparire sulla carta, ma in campo gli uomini dihanno avuto davvero tante difficoltà contro un avversario che nonostante una brutta classifica lotta sempre in tutte le partite e aveva già messo in crisi altre big.