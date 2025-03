Lanazione.it - Sfilano 60 laureandi. Gran finale della triennale dedicata al fashion design

Leggi su Lanazione.it

PONTEDERATempo di nuove corone d’alloro in casa Modartech. Da domani al 21 marzo nella cornice di villa Crastan verranno assegnate 60 lauree ad altrettanti giovani talenti, che in molti casi hanno già avviato collaborazioni all’interno di importanti aziende come Dior, D&G, Giorgio Armani Operations e Max MaraGroup, oltre che in agenzie di comunicazione in Italia e all’estero. Dagli outfit ispirati a colossal del cinema come Avatar, alle collezioni che esplorano tematiche sociali come l’autismo, fino ai progetti di marketing per sensibilizzare la Gen Z sull’Alzheimer. Inclusività, valori ed originalità si fondono nei nuovi progetti di moda e comunicazione che gli studenti di Istituto Modartech presenteranno al prossimo Graduation Day. A ricevere le corone d’alloro saranno 60 ragazzi e ragazze che hanno completato i corsi di laureain "" e "Communication", che ancor prima di terminare il percorso di studi hanno avviato collaborazioni con prestigiose realtà del Made in Italy e non solo.