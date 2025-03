Sport.quotidiano.net - Serve una Valsa da ’all in’. L’impresa ora è possibile

Frse non sarà al massimo della condizione, Modena Volley, con gli acciacchi di Rinaldi e Sanguinetti che si trascinano ormai da alcune settimane e la spada di damocle dei calcoli renali di Luciano De Cecco a mettere sempre in dubbio la presenza dall’inizio del capitano dellaGroup. È un momento di quelli che i pokeristi definirebbero ‘all in’ però, perché non ci sono vie di ritorno o di riparazione in una serie playoff, solo un match dietro l’altro da affrontare con l’obiettivo di vincerne tre prima degli avversari. Nella prima gara di sabato 8 marzo i gialloblù hanno capito di potercela fare, di poter gareggiare spalla a spalla contro la corazzata guidata da Angelo Lorenzetti, a patto di ridurre al minimo gli errori ma soprattutto di mantenere la qualità della battuta e del cambiopalla.