.com - Serie D / SSC Ancona: Brilli si difende e chiama in causa il Presidente Recchi, il caso delle maglie prosegue

Leggi su .com

Il Consigliere dopo ildonate a dei vertici politici siasserendo di non aver fatto nulla meritevole di dimissioni ein. Sarebbe stato lui a dare il consenso. La società dorica risponde e prende provvedimenti tramite comunicato, 16 marzo 2025 –quella che sta diventando una vera e propria telenovela in casa SSC.Dopo il comunicato degli ultras a chiedere una seria programmazione e condannando in primis la consegnaa esponenti politici: “fuori la politica dall’, chi ha osato pagherà” come recitava lo striscione esposto da Curva Nord, arriva la seconda parte.Dopo essere statoto inin quanto comparso nelle foto “incriminate” nell’ormai arcinoto convegno politico che ha scatenato l’affaire, ecco la risposta del diretto interessato attuale membro del CDA nonché expro tempore, Ginaluca