Sport.quotidiano.net - Serie D, l’ora del Viareggio. Due i ‘toscani’ convocati

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il campionato diD osserva un turno di riposo per la partecipazione della rappresentativa diD alla 75ª edizione dellaCup 2025. La ripresa del campionato avverrà domenica 23 marzo con la disputa dell’11ª giornata di ritorno, tranne per quelle squadre che avendo giocatori impegnati alla "Cup" potranno chiedere il rinvio della loro gara. Quest’anno nella rappresentativa diD allenata da Giuliano Giannichedda fanno parte due giocatori toscani, classe 2007. Si tratta dell’attaccante Matteo Toci dello Zenith Prato (girone D) e del difensore Luca Arrighi della Sangiovannese (girone E). La rappresentativa diD che partecipa allaCup per 18ª volta, è inserita nel girone 6 assieme alla Ternana, gli statunitensi Uyss di New York e i senegalesi dell’Olympique Thiessois; esordirà martedì 18 ore 15 sul campo "Berni" alle Badesse contro la Ternana.