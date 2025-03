Laprimapagina.it - Serie C NOW girone C 32esima giornata il Crotone con i gol di Vitale e Ricci blocca il Cerignola (2-1) e balza al quarto posto

Leggi su Laprimapagina.it

1Marcatori: 41°, 58° Salvemini, 62°(4-2-3-1): Sassi, Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli, Stronati, Vinicius (Schiro’), Silva (), Gomez (Tumminello),, Murano (Oviszach – Barberis). All. Longo(3-5-2): Greco, Ligi (Cuppone), Gonnelli, Visentin, Russo (Volpe), Tascone, Capomaggio, Bianchini (MCjannet), Goccia (Nicolai), D’Andrea (Santarcangelo), Salvemini. All. RaffaeleArbitro: Lorenzo Maccarini di ArezzoAss. Mario Chichi di Palermo – Alessandro Cassano di Saronnogiudice a bordo campo: Riccardo Tropiano di BariAmmoniti: Di Pasquale Cargnelutti, D’Andrea, Tascone, Vinicius, Oviszach,Espulso: TasconeAngoli: 8 a 4 per ilRecupero: 1 e 5 minutiSpettatori: 4.759 incasso euro 21.866,98Il commento di mister Emilio Longo:“Primo tempo giocato senza la dovuta aggressività da parte del