.com - Serie C Femminile / La Jesina Aurora crolla al Carotti: contro il Vicenza finisce 1-5

Le leoncelle pagano l’inferiorità numerica e l’esperienza delle vicentine e subiscono una pesante sconfitta, con tre reti subite nel secondo tempo dopo una buona prima frazione: la cronaca ed il tabellino della garaJESI, 16 MARZO 2025-Brutto k.o. per la, che alper 1-5il, in una gara ben approcciata nel primo tempo, che ha poi visto il valore tecnico delle ospiti emergere con un devastante secondo tempo. Le leoncelle restano al sesto posto a 30 punti, mentre le venete continuano l’inseguimento della capolista Venezia a tre punti di distacco.Primo tempoPrimo tempo molto divertente, con le due squadre che mostrano fin da subito le loro migliori doti per provare a sbloccare il risultato. Partono meglio le venete, prima impegnando Dal Bon in due tempi con il tiro da fuori di Ponte, poi con la rete del vantaggio al 7°: su una punizione defilata dalla sinistra, una spizzata delle ospiti termina sulla testa di una delle leoncelle, deviando in modo decisivo il pallone per il fortunoso autogol che vale lo 0-1 del