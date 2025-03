Sport.quotidiano.net - Serie A2: martedì l’assemblea dei soci. Fortitudo, Aradori e Gabriel due elementi da recuperare

Ultimi giorni di riposo per la. Da mercoledì inizia la fase finale della stagione regolare con 7 partite in programma nel giro di poco più di un mese. La formazione di Attilio Caja ha approfittato del weekend di sosta del campionato, al netto di recuperi e sfide di Coppa Italia, da una parte per allenarsi e inserire ancor meglio nei propri meccanismi Kenny, dall’altra per ricaricare le pile egli acciaccati, primo fra tutti Pietroreduce da distorsione alla caviglia nella sfida di una settimana fa con Avellino. Tanto lavoro svolto per Matteo Fantinelli per programmare il finale di stagione e per farsi trovare pronti, nelle migliori condizioni possibili, in vista dei playoff. Il mercato con l’interessamento a un’ala forte potrebbe essere un’opzione, anche perché in effetti con Thomas fuori dai giochi, Menalo e Battistini che non convincono, Caja non ha una reale alternativa al rientrantese non quella di far giocare Mian da secondo lungo.