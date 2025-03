Lapresse.it - Serie A, Roma-Cagliari 1-0: continua la scalata dei giallorossi

Leggi su Lapresse.it

Vittoria tanto sofferta quando preziosa per la, che supera 1-0 ilall’Olimpico nel match valido per la 29/a giornata diA.lain classifica dei, che infilano la sesta vittoria consecutiva che vale il controsorpasso al Milan e il settimo posto a 49 punti, a meno due dalla Lazio. Ilincassa la terza sconfitta nelle ultime quattro partite e resta ferma a 26 punti, a +4 sulla zona retrocessione.Il racconto del matchPoche emozioni nel primo tempo, eccezion fatta per un colpo di testa di Dovbyk e per un tiro di Zortea su azione di contropiede. Nella ripresa, dopo un paio di spunti dei sardi, con Svilar fondamentale sulla girata di Piccoli, itrovano il vantaggio al 62? con una zampata in mischia di Dovbyk sugli sviluppi di un calcio d’angolo.