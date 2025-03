Serieanews.com - Serie A, risultati degli anticipi della 29ma giornata: Milan di rimonta, il Toro mette le ali

Leggi su Serieanews.com

A, i: ancora unaper iltra le polemiche, vincono Torino e Verona, pari tra Monza e ParmaA,di, ille ali –AnewsLadiA si è aperta con il friday night consueto in cui il Genoa ha avuto ragione del Lecce. Nelle quattro gare del sabato, invece, in campo ilma anche squadre di medio e bassa classifica. Insomma, nessun club impegnato per l’Europa se non i rossoneri ma si è assistito ugualmente a gare interessanti.Udinese-Verona 0-1: ci pensa DudaUna rete di Duda al 72?, una vera e propria prodezza balistica direttamente su punizione del centrocampista è bastata al Verona per portare a casa i tre punti nel derby del Triveneto con l’Udinese.