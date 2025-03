Lapresse.it - Serie A, oggi Atalanta-Inter: dove vederla, formazioni e pronostico

Leggi su Lapresse.it

Big match ad alta quota quello in campo questa sera per la 29esima giornata diA.si sfidano al Gewiss Stadium in una partita di vitale importanza per la corsa scudetto. Inzaghi e Gasperini sono infatti separati solamente da tre punti (61 i nerazzurri, 58 la Dea), gli stessi in palio questa sera. Con una vittoria, dunque, i bergamaschi potrebbero agganciare l’vedereFischio d’inizio alle 20.45.sarà visibile in esclusiva da DAZN, che per l’occasione ha deciso di trasmettere il match in chiaro e senza bisogno di abbonamenti. Basterà collegarsi sul sito e inserire il proprio indirizzo mail per registrarsi.Le probabilidiPer Gasperini tante certezze e un solo dubbio in attacco su chi affiancherà Retegui e Lookman.