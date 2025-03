Lapresse.it - Serie A, il Bologna travolge la Lazio: 5-0 al Dall’Ara

Leggi su Lapresse.it

Nella corsa per un piazzamento in Champions League illancia un messaggio forte a tutte le rivali. Gli emiliani schiantano 5-0 lanel match valido per la 29/a giornata diA e scavalcano momentaneamente la Juventus salendo a 53 punti, al quarto posto, infilando la quarta vittoria consecutiva.Il racconto del matchOdgaard sblocca il risultato sul cross puntuale di Miranda al 16? del primo tempo. Poi, in avvio ripresa, i biancocelesti, in debito d’ossigeno per le fatiche di coppa del giovedì, incassano due reti in due minuti con un colpo sotto di Orsolini al 48? e un tiro sul secondo palo di Ndoye al 49?, dopo un malinteso tra Zaccagni e Guendouzi. Zaccagni centra il palo all’11’, unico lampo dei biancocelesti in un pomeriggio da incubo, nel finale i padroni di casa dilagano con la zampata di Castro, bravo ad anticipare Romagnoli sul passaggio di Pobega, e con il sigillo di testa di Fabbian, sul cross dello scatenato Miranda, per il 5-0 finale.