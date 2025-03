Lapresse.it - Serie A, Fiorentina-Juventus 3-0

Dopo aver perso 4-0 in casa contro l’Atalanta, lacrolla anche a Firenze nel match valido per la 29/a giornata diA. I viola sbloccano il risultato al 15? con una bella conclusione di Gosens sugli sviluppi di un calcio d’angolo e raddoppiano tre minuti più tardi con un tiro da fuori di Mandragora. Nella ripresa Gudmundsson all’8? con un altro bolide dalla distanza firma il tris che chiude definitivamente la partita. I bianconeri restano fermi a quota 52 punti e scendono al quinti posto, scavalcati dal Bologna, mentre i viola salgono a 48 e tornano in corsa per l’Europa.