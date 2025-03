Serie A 29 turno | Roma-Cagliari 1-0

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.58 Sesta vittoria di fila dellache all'Olimpico regola il1-0. I giallorossi risorpassano il Milan al 7° posto a 49 punti. Rossoblù fermi a quota 26, +4 sulla zona retrocessione. Primo tempo avaro di occasioni: Mancini per la, Piccoli e Zortea per gli ospiti. Ripresa a ritmo più alto.Svilar si oppone a Piccoli,Prati salva su Dovbyk, poi l'attaccante ucraino segna il suo 10° gol in mischia su azione d'angolo (62'). Reazione,ma Svilar sventa sulla girata di Piccoli e sul colpo di testa di Mina. Sipario.