Ecodibergamo.it - Seriate, il ponte compie 150 anni e si rifà il look: «Più bello e sicuro»

IL PROGETTO. La Giunta ha approvato il piano esecutivo, l’inizio del cantiere è previsto per maggio. Lavori in estate per ridurre i disagi. Il Comune: opere principali pronte entro l’inizio delle scuole.