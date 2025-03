Secoloditalia.it - Sergio Ramelli, ragazzo prima che simbolo: il libro di Culicchia restituisce l’umanità negata dall’odio

Sono passati cinquant’anni dalla morte di, giovane militante del Fronte della Gioventù ucciso a Milano da un commando di Avanguardia Operaia con colpi di chiave inglese sulla testa. Per ricordare la sua storia, tra le tante iniziative che in questi giorni si stanno susseguendo, c’è la pubblicazione di una serie di volumi a lui dedicati. Uno di essi è Uccidere un fascista.: una vita spezzata(Mondadori) di Giuseppe, che chiude la trilogia che lo scrittore ha dedicato agli anni di Piombo. Il, infatti, arriva dopo i due dedicati a Walter Alasia, brigatista rosso cugino dell’autore.Un«per non perdere la memoria»“Noi siamo un Paese senza memoria, il che equivale a dire senza storia”.mette questa frase di Pierpaolo Pasolini all’inizio del suodedicato aper spiegare la molla che lo ha spinto a scriverlo.