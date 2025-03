Metropolitanmagazine.it - Serena Meriggioli, chi sono la moglie di Andrea Rizzoli e l’ex moglie Alice (famosa)

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nell’estate del 2024 è stata la stessa Eleonora Giorgi ha postare foto del matrimonio tra il suo primogenitoe la, e la donna felicissima ha postato il seguente messaggio su Instagram: “Il miosi è sposato”, foto insieme ai suoi figli e a Clizia Incorvaia,del figlio Paolo Ciavarro. Siachetendono a difendere il proprio matrimonio nella totale riservatezza ma anche la donna – oltre ovviamente al figlio – sembra molto legata ad Eleonora Giorgi., finita malissimoBellagamba, nata a Jesi e classe 1987, è un ex ballerina di Amici di Maria De Filippi nonché attrice: al cinema, per esempio, ha recitato nel film Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni, mentre in tv ha preso parte a numerose fiction tra cui Don Matteo.