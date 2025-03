Lettera43.it - Serbia, Vucic pronto a una verifica di legittimità dopo la maxi manifestazione contro il governo

Centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza, sabato 15 marzo 2025 a Belgrado, per protestareilserbo e il presidente Aleksandar. Secondo fonti del ministero dell’Interno i manifestanti erano circa 107 mila, ma l’organizzazione indipendente Arhiv javnih skupova ha stimato i partecipanti tra 275 e 325 mila, ritenendo che «c’è la possibilità che il numero sia stato ancora più alto». Le proteste nel Paese proseguono dal primo novembre 2024, quando il crollo di una tettoia nella stazione ferroviaria di Novi Sad, una città a circa 60 km da Belgrado, aveva causato 15 morti. Da quel momento, quasi ogni giorno, giovani, operai, impiegati, mamme e attivisti scendono in piazzala corruzione, la censura, l’affarismo, i tagli alla scuola. Anche in Parlamento le opposizioni protestano.