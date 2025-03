Lapresse.it - Serbia, 300mila in piazza a Belgrado per manifestazione contro il governo

Sono state tra le 275mila e le 325mila, secondo l’organismo indipendente Arhiv Javnih Skupova, le persone presenti sabato anelladi massaildel presidente Aleksandar Vucic: l’ultimo atto delle grandi proteste anti-corruzione, guidate dagli studenti, iniziate dopo il crollo di una pensilina in cemento nella stazione ferroviaria di Novi Sad che lo scorso primo novembre ha causato la morte di 15 persone. Molti inhanno attribuito l’incidente alla dilagante corruzione del, alla negligenza e al mancato rispetto delle norme di sicurezza in materia di costruzioni, dando via a quattro mesi di proteste.?? Belgrade, the capital of, right now. pic.twitter.com/Oir4292B51— Visioner (@visionergeo) March 15, 2025 Vucic: “22 arresti e 56 feriti in”Diverse le stime governative sui partecipanti alla: secondo l’esercito erano circa 88mila, mentre per la polizia sono scesi in strada 107mila cittadini.