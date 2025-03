It.insideover.com - Serbia, 100 mila persone nelle strade di Belgrado: Vucic pronto a indire elezioni

Questo fine settimana oltre 100.000– tra cui moltissimi giovani e studenti – si sono riversate per ledi, dando vita a una delle più grandi manifestazioni che il Paese abbia mai visto. I dimostranti, arrivati da ogni angolo del Paese in auto, moto, biciclette e a piedi, e muniti di bandiere serbe – e non quelle dell’Unione europea – hanno espresso la loro rabbia contro il Governo del presidente Aleksandar Vu?i?, chiedendo responsabilità ufficiali per il disastro della stazione ferroviaria di Novi Sad dello scorso novembre, che ha causato 15 vittime. Alla fine di gennaio, le contibue manifestazioni anti-governative avevano portato alle dimissioni del premier serbo Milos Vucevic ha rassegnato le dimissioni. Il bilancio è 22 arresti e 56 feriti.Le parole del presidenteDopo l’imponente manifestazione anticorruzione che ha portato decine di migliaia didi, il presidente serbo Aleksandar Vu?i? ha rilasciato una dichiarazione in televisione.