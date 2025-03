Ilfattoquotidiano.it - Sequestro Aldo Moro, l’avvocato dei parenti degli uomini della scorta: “Verificare intercettazione Azzolini”

Da Alessandria a Roma. La confessione di Lauro, presente durante la sparatoria alla Cascina Spiotta (5 giugno 1975, Alessandria), aprirà un nuovo capitolo suldi(16 marzo 1978)? Oggi nel 47° anniversario deldel presidenteDc e dell’uccisione(tre poliziotti e due carabinieri, ndr) Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino, Valter Biscotti, legale dei familiari dei caduti chiede “ai magistrati di Procura di Roma di effettuare verifiche su unadel marzo del 2023 e citata in un rapporto del Ros in cui l’ex brigatista Laurofa riferimento a ‘altro soggetto’ presente a via Fani quel giorno e mai indagato per quei fatti”., 81 anni, è a processo con Renato Curcio e Mario Moretti, capi storici dell’organizzazione, per lo scontro a fuoco che avvenne con i carabinieri.