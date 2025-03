Biccy.it - Senza Cri in lacrime: “Da oggi non mi nascondo più”

Leggi su Biccy.it

Cri, in una lettera che ha scritto a se stessa,è scoppiata a piangere nello speciale di Amici.“Quando ero bambina ogni giorno mia mamma mi accompagnava con mia sorella a studiare piano e chitarra, ci guardava tutte le volte che mettevamo su uno spettacolino in salotto” – ha esordito – “Papà era un po’ più scettico, ci chiedeva se la musica potesse portarci davvero da qualche parte. Alla fine mi ha portato ovunque, mi ha portata qui. Amici è un percorso che non si può spiegare, ma che rifarei altre mille volte. Quel banco con il mio nome è la narrazione di una vita spesa a cercare un senso di me, che alla fine un senso l’ho trovato. L’ho trovato un passo oltre il mio buio, proprio dove avevo paura di andare, alla luce. Ho scoperto di esistere veramente quando le persone hanno urlato il mio nome“.